Vierde beschieting in een week tijd op Waterlandplein, nu is vishandel weer doelwit

Voor de vierde keer in iets meer dan een week tijd is op het Waterlandplein in Noord een pand beschoten. Dit keer gaat het om een vishandel, dat vorige week maandag ook al doelwit was. Woensdag en vrijdag was een eetcafé het doelwit.

De politie kreeg iets na middernacht een melding van de schietpartij binnen. Ter plaatse werden meerdere kogelgaten gevonden in een noodraam, dat over het eerder beschoten raam was geplaatst.

Op het moment van de beschieting was er niemand in de winkel aanwezig. De omgeving van de viswinkel was enige tijd afgezet voor sporenonderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Locoburgemeester Hester van Buren liet het eetcafé op het Waterlandplein eergisteren voor zes maanden sluiten als gevolg van de beschietingen. De visboer hoefde niet dicht omdat de politie er vanuit ging dat het om een vergissing ging en de schutter toen ook al het eetcafé moest hebben.

Op het plein is al enige tijd sprake van cameratoezicht.