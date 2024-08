Politie verplaatst activisten Extinction Rebellion na blokkeren cruiseschepen

Demonstranten van Extinction Rebellion hebben vanochtend opnieuw twee cruiseschepen geblokkeerd. Dat doen ze door zich bij twee verschillende sluizen aan de sluisdeur vast te maken. De gemeente Velsen greep in eerste instantie niet in, maar verzocht de demonstranten aan het begin van de middag om aan de kade te demonstreren. Inmiddels is de politie begonnen met het bestuurlijk verplaatsen van zeker vijf demonstranten.

De actie begon vanochtend om 7.00 uur en was via een livestream te volgen. Waar er bij de eerdere acties telkens een sluis geblokkeerd werd, hebben de activisten zich nu aan twee sluizen vastgemaakt. Het gaat om de Noordersluis en de Zeesluis IJmuiden. De cruiseschepen varen normaal gesproken door naar Amsterdam.

Wel of niet ingrijpen

Het is de derde sluisblokkade van Extinction Rebellion. Vorige week zaterdag werd er voor het eerst een schip geblokkeerd. De klimaatactivisten begonnen toen om 3.00 uur en gingen rond 7.00 uur uit zichzelf weg. De politie greep toen niet in.

Dat gebeurde wel toen de actiegroep een dag later opnieuw een cruiseschip blokkeerde. Agenten van de mobiele eenheid werden toen ingeschakeld om de demonstranten los te maken. Ze werden niet aangehouden.

Veiligheid

Vanochtend liet de gemeente Velsen weten dat ze in eerste instantie niet in zouden grijpen. "De mensen die de sluis blokkeren hebben demonstratierecht", zegt een woordvoerder. "We grijpen alleen in als de veiligheid in het geding komt." Volgens de zegsvrouw werd er afgelopen zondag ingegrepen omdat de verkeersveiligheid op het water niet meer gegarandeerd kon worden.

Aan het begin van de middag kon de woordvoerder melden dat de activisten door de gemeente zijn verzocht om de sluizen te verlaten en op de kade verder te demonstreren. Officieel gebeurt dat ook dit keer op grond van verkeersveiligheid.

Politie begonnen met verplaatsen

"Er zijn nu te veel schepen die voor een dichte sluis moeten wachten", zegt de woordvoerder. "We geven de demonstranten nu nog de mogelijkheid om uit zichzelf te vertrekken, maar gebeurt dat niet, dan is het inzetten van de politie de volgende stap."

Rond 16.20 uur meldde de woordvoerder dat de technische eenheid van de politie was begonnen met het bestuurlijk verplaatsen van zeker vijf demonstranten. Vier hadden zich vastgeketend met zogenoemde 'lock-ons'. Eentje met lijm.

Volgens de activisten is de actie een protest tegen 'de schadelijke invloed van de cruisevaart op het klimaat'. Door de blokkade is ook een olietanker gestremd.