Fietsersbond over shared spaces: "Amsterdam slaat door, toerist bepaalt waar je mag fietsen"

Steeds meer plekken in Amsterdam zijn voetgangersgebied geworden waar fietsers welkom zijn. Shared spaces worden deze plekken genoemd. De passage onder het Rijksmuseum door is al ruim tien jaar zo'n shared space, alleen is de situatie daar onlangs een stuk onveiliger geworden zegt Florrie de Pater van de Amsterdamse Fietersbond. Eind vorige maand haalde de gemeente de fietstegels in de onderdoorgang weg. "Geen toerist die dat begrijpt."

De onderdoorgang bij het Museumplein maakt deel uit van het ’Plus- en Hoofdnet Fiets’. De Pater ziet dat steeds meer plekken op dit hoofdnet shared space geworden zijn. "Het wordt de fietser overal moeilijker gemaakt door die shared spaces. In het centrum bijvoorbeeld is de route van oost naar west bijna onmogelijk. Een paar stegen die vroeger heel goed toegankelijk waren voor fietsers zijn zo goed als afgesloten. De Damstraat is bijna niet meer door te komen en worden steeds meer steegjes - kijk bijvoorbeeld naar de negen straatjes - min of meer afgesloten voor fietsers."

Ook de paden in alle Amsterdamse parken zijn shared space. In 2013 ingevoerd om snorfietsen en brommers te weren. Achterhaald beleid inmiddels zegt De Pater. We staan inmiddels op een smal pad in het Noorderpark dat eruit ziet als een fietspad, maar toch echt wordt aangeduid als voetgangersgebied. "Kijk, in het Vondelpark kunnen we er wel mee leven, daar gaat het ook meestal goed, maar hier in het Noorderpark is het voor ons onbegrijpelijk. De gemeente heeft beleid gemaakt en dan geldt het meteen voor alle parken. Er wordt niet gekeken naar waar het veilig is en waar onveilig. Hier is het gewoon niet veilig."

Reactie gemeente:

'Na een melding over een mogelijk onduidelijke verkeerssituatie onder de tunnel door de tegels met fietsicoon zijn die tegels in juni verwijderd. Dat heeft geen verandering in de verkeersituatie opgeleverd. Het blijft toegestaan te fietsen over de paden in het midden. Tegelijkertijd snappen we dat het voor fietsers nu misschien minder duidelijk is dat zij over de paden in het midden mogen fietsen. Daarom kijken we op welke manier we dat opnieuw kunnen verduidelijken, bijvoorbeeld met tegels of markeringen op de weg'

'We zijn bekend met de wens van de Fietsersbond de verharde paden in parken te veranderen in fietspaden. Tegelijkertijd kiezen wij ervoor de inrichting in de parken zo te laten, omdat we parken echt zien als gebied waar je prettig moet kunnen wandelen, spelen en recreëren'