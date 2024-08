Nu wel goed nieuws uit Artis: giraffekalf komt zonder problemen ter wereld

Afgelopen vrijdag is er in Artis een tweede giraffekalf geboren. De dierentuin meldt dat het goed gaat met de jonge stier. En ander giraffekalf werd eerder deze week nog dood geboren .

"Deze bevalling verliep daarentegen soepel en snel", meldt Artis in een persbericht. "De 20-jarige koe zocht in de ochtend al de rust op in de stal en al snel zagen de dierverzorgers de voorpoten naar buiten komen." Het is voor het eerst zes jaar dat een giraffe succesvol bevalt in Artis.

Binnenblijven

Na een val van ongeveer twee meter stond het kalfje al vrij snel op zijn poten, aldus de dierentuin. "De koe likte hem direct grondig schoon en je ziet aan alles dat ze een ervaren moeder is."

Moeder en jong gaan voorlopig nog niet naar buiten. Volgens Artis is het belangrijk dat de twee dieren nog even in de stal blijven, zodat ze aan elkaar kunnen wennen.