Deel Stadhouderskade afgezet vanwege verdacht pakketje

Een deel van de Stadhouderskade is op dit moment afgezet vanwege een verdacht pakketje dat is gevonden voor een pand aan de straat.

Het afgezette deel van de Stadhouderskade bevindt zich tussen de Van Woustraat/Westeinde en de Ferdinand Bolstraat/Weteringlaan.

Inmiddels is het Team Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie aanwezig. Zij voeren op dit moment onderzoek uit. Aan de hand daarvan wordt besloten of het nodig is dat ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar de plek toekomt. Op foto's is te zien dat de politie ook op het water aanwezig is.