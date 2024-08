Ajax pijnlijk onderuit in Breda: 2-1 verlies tegen NAC

Ajax heeft in Breda de eerste punten van dit Eredivisieseizoen verspeeld. In Breda werd na een teleurstellende wedstrijd met 2-1 verloren van het gepromoveerde NAC.

Niet voor het eerst dit seizoen begon Ajax met een flink gewijzigde opstelling ten opzichte van een wedstrijd eerder. Geen van de middenvelders en aanvallers die drie dagen geleden startten tegen Panathinaikos stonden vandaag in de basis. Alleen Remko Pasveer, Jorrel Hato en Josip Sutalo begonnen zowel donderdag als vandaag.

Met die andere namen speelde Ajax een eerste helft waarin de kansen voor beide ploegen op één hand te tellen waren. Het dichtst bij een goal kwam de ploeg van Francesco Farioli al na twee minuten voetballen. Brian Brobbey kreeg een goede kans, maar raakte de bal niet helemaal goed, waardoor NAC-keeper Bielica zijn inzet kon keren.

Drie wissels om het tij te keren

Hoewel Ajax verreweg het meeste balbezit had in de rest van de eerste helft, had NAC niet veel moeite om overeind te blijven, doordat er in de meeste Ajax-aanvallen weinig tempo zat. Zonder verdere hoogtepunten was de ruststand van 0-0 dan ook niet erg verrassend.

Tien minuten na de pauze vond Farioli dat er iets moest veranderen. Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis kwamen het veld in voor Kristian Hlynsson, Branco van den Boomen en Bertrand Traoré. Het gewenste schokeffect van die wissels bleef uit, sterker nog: twee minuten later lag de bal er aan de andere kant in. Matthew Garbett maakte er 1-0 van voor de thuisploeg.

Maar van die voorsprong konden ze in Breda niet lang genieten. Eerst schoot Jorrel Hato nog over na voorzet van Fitz-Jim, maar een paar minuten later was het wel raak voor de achttienjarige verdediger. Hij kopte goed binnen uit een corner van invaller Berghuis.

Goal in blessuretijd

Het bleef lang bij die 1-1 tussenstand. Totdat de eerste van acht minuten blessuretijd aanbrak. NAC-aanvoerder Jan van den Bergh kopte de bal achter Pasveer waardoor het 2-1 werd. De VAR keek nog of er iets mis was met de goal, maar dat bleek niet het geval.

Door de pijnlijke nederlaag in Breda staat Ajax na twee competitiewedstrijden op drie punten. Donderdag mag Ajax weer aan de bak. Dan in Polen, waar Jagiellonia Bialystok de tegenstander is in de Play Offs voor de Europa League.