Farioli na tik in Breda: "Veel dingen waren vandaag niet goed genoeg"

Net als drie dagen geleden tegen Panathinaikos ging Ajax vandaag onderuit. Tegen de Grieken was de schade nog te overzien, omdat Ajax na strafschoppen alsnog doorging in de Europa League. De eerste competitienederlaag vandaag komt een stuk harder aan, erkent ook Ajaxcoach Francesco Farioli.

"Ik denk dat we een pijnlijke nederlaag hebben gelden vandaag", zei Farioli na afloop. "Als je het spel van de spelers evalueert en je haalt de twee of drie fouten eruit die de wedstrijd beslisten, dan denk ik dat wij de controle hadden over het grootste deel van de wedstrijd."

Weinig tijd om te treuren

Controle over de wedstrijd dus volgens Farioli, maar de Italiaan vond ook dat er genoeg aan te merken was op het spel van zijn team. "Veel dingen waren vandaag niet goed genoeg om de wedstrijd te winnen. Maar aan de andere kant: ik kan het de spelers ook weer niet kwalijk nemen omdat ze alles hebben gegeven."

Ajax heeft weinig tijd om te treuren, want donderdag wacht in Polen het duel met de kampioen van dat land, Jagiellonia Bialystok. "Daarom moeten we het verleden nu achter ons laten, maar we moeten uiteraard ook leren van onze fouten. En nu uitkijken naar de volgende uitdaging", aldus Fraioli.