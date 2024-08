Gemeente Amsterdam verbiedt Telegram op werktelefoons

Dat bevestigt de gemeente na berichtgeving van BNR. Het verbod is sinds eind april van kracht, maar werd tot nu toe niet publiekelijk bekendgemaakt. Aanleiding voor het verbod is dat de app een ''vrijplaats voor hackers, cybercriminelen en drugshandelaren' is, meldt een woordvoerder van ICT-wethouder Alexander Scholtes aan de nieuwszender. Ook zou spionagerisico volgens de gemeente een reden zijn.

Volgens BNR hebben bijna twee miljoen Nederlanders Telegram op hun telefoon staan. Telegram is daarmee de grootste app die wordt verbannen sinds de landelijke overheid vorig jaar TikTok op werktelefoons verbood. Ook de gemeente Amsterdam volgde dat verbod destijds.

Telegram kwam de laatste jaren vaker in het nieuws omdat er openlijk gehandeld wordt in drugs en vuurwapens. Ook worden er via speciale expose-groepen expliciete beelden verspreid, het gaat daarbij vooral om foto's van jonge meisjes. PvdA-raadslid Fatihya Abdi riep in september op tot een landelijk verbod op Telegram, omdat de app gebruikt zou worden om onder kwetsbare jongeren bomleggers te rekruteren.

Begin dit jaar werd in de Tweede Kamer ook gesproken over een mogelijk verbod op Telegram, naar aanleiding van drugshandel via de app. Toenmalig minister van Justitie Justitie Dilan Yeşilgöz wilde daar toen niet aan, omdat het een te grote inbreuk zou vormen op de vrijheid van meningsuiting.

Voor zover bekend is Amsterdam de eerste gemeente die Telegram verbiedt op werktelefoons.