Komt die nachttrein naar Almere er nog wel? "Het is wat onduidelijk"

Het ambitieuze plan om vanaf volgend jaar een nachttrein tussen Amsterdam en Almere te laten rijden staat op losse schroeven. Sinds er een nieuwe speler op het toneel is verschenen - vervoerder Arriva - is er vooral veel juridisch getouwtrek om die gewilde nachtverbinding. De NS heeft zich zelfs teruggetrokken. Toch denkt de Almeerse wethouder Micha Mos (Mobiliteit) dat het nog goed gaat komen. "Ik ga met beide partijen om de tafel zitten en dan gaan we het regelen."

"Hij gaat er komen", zegt Micha Mos stellig, gevolgd door een twijfelend "hoop ik." De voormalig stadsdeelbestuurder uit Amsterdam is sinds kort wethouder Mobiliteit in Almere. En met de nachttrein tussen Amsterdam en zijn gemeente - komt 'ie er wel of komt 'ie er niet - heeft hij meteen een lekker hoofdpijndossier te pakken. "We hebben een bod gekregen van de NS, we hebben een ander bod gekregen van Arriva, en toen werd het wat onduidelijk." NS en Arriva De NS had het plan om vanaf volgend jaar in de weekenden een nachttrein te laten rijden tussen Amsterdam en Almere. Daarvoor werd wel een bijdrage van de gemeente Almere gevraagd en dat was prima. Almere had er wel 230.000 euro voor over. Maar dit jaar diende een nieuwe speler zich aan: vervoerder Arriva. Die partij kwam met een voorstel waarin Almere geen vast bedrag hoeft te betalen, zegt het Almeerse D66-raadslid Spencer Alberg. "Zij koppelen de prijs voor de gemeente aan het aantal reizigers. Als er heel veel mensen gebruik maken van die trein hoeven wij misschien niets te betalen. Ook als er heel weinig mensen zijn, zijn ze goedkoper dan de NS."

flickr.com / J. Bakker

Arriva deed ook een aanvraag voor een zogenoemde 'open toegangsdienst', waarmee ze zonder concessie of gunning ook passagiersdiensten mogen aanbieden op de hoofdspoorwegen. Klinkt allemaal goed, ware het niet dat Arriva de gemeente Almere wel vraagt mee te betalen - of het nu veel of weinig is. Volgens de juristen van de gemeente kan dat helemaal niet. Onduidelijk Raadslid Alberg noemt dat 'een interpretatie van die juristen'. "Dat zou niet mogen volgens de Europese regels, terwijl die regels er juist zijn voor meer concurrentie op het spoor. Het college in Almere zegt dat ze onder de regels van 'open spoortoegang' geen subsidie mogen geven aan een marktpartij, maar dat is toch gek als die regels er zijn voor meer concurrentie? Dat een staatsbedrijf wel subsidie mag krijgen en een marktpartij niet." Omdat het ook voor wethouder Mos even onduidelijk werd, zocht hij raad bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "Daar zeggen ze dat het inderdaad niet mag (subsidie verstrekken aan Arriva, red.), maar Arriva zegt van wel en we krijgen nu ook van andere juristen dat signaal. Ook reizigersorganisatie Rover zegt ook dat het kan. Nu wil ik ook weten hoe het dan zit." Snel Maar Mos zegt ook dat hij wil voorkomen dat het allemaal te lang duurt. "Ik wil zo snel mogelijk samen aan tafel en die nachttrein regelen." En met 'samen' bedoelt hij samen met Arriva en de NS. Alleen heeft die laatste partij zich dus inmiddels teruggetrokken.

Reactie NS: 'Arriva wil die nachttrein ook wel rijden, maar zij zouden dat op basis van een andere grondslag doen, namelijk op basis van Open Access en dus niet die concessie die NS heeft. Open Access houdt in dat een andere aanbieder ook mag rijden, maar dat dit dan wel op eigen risico zou zijn en voor eigen kosten (...) Als Arriva in Open Access aanbiedt, vervalt voor NS de aanleiding om de lijn aan te bieden'

Verder laat de NS weten dat ook als Arriva de trein volgend jaar toch niet gaat rijden, de NS dat dan niet alsnog gaat doen. 'Het is nu te laat om dat mee te nemen in de dienstregeling voor aankomend jaar'. "Als dat zo is, dan is het jammer", zegt Mos,"maar ik wil in ieder geval dat die nachttrein gaat rijden. En zo snel mogelijk."