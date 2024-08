Nog 365 dagen aftellen tot honderden zeilschepen de stad binnenvaren voor Sail 2025

Het is tien jaar geleden dat de laatste editie van Sail plaatsvond in de stad en vanaf vandaag wordt afgeteld naar 20 augustus 2025. Dan zal de tiende editie, die vijf jaar geleden door de coronapandemie niet doorging, van start gaan. Het is een jaargang vol jubilea, want ook de stad viert dan haar 750e verjaardag.

Sail heeft hetzelfde thema als bij de afgeblazen editie van 2020. Het thema is "United by Waves" en de voorbereiding is in volle gang voor de start van het vijfdaagse evenement op 20 augustus volgend jaar. "In 2015 hadden we 2,3 miljoen bezoekers", aldus directeur Mitra van Raalten. "We gaan er vanuit dat dat hetzelfde zal blijven, maar we weten het ook niet. Het is weer een nieuwe wereld."

Nieuw decor

In 2015 zei Van Raalten nog: "Als je eens in de vijf jaar een evenement organiseert, dan ziet de wereld er sowieso al elke vijf jaar anders uit. Dus deze vijf jaar ook." Dat het nu tien jaar heeft geduurd heeft ervoor gezorgd dat de veranderingen nog groter zijn. Zo stond de A'dam toren er nog niet zoals we die nu kennen en ook de Pontsteiger is erbij gekomen.

Met die fysieke verandering houdt de organisatie dan ook rekening. "Daar spelen we ook op in om bijvoorbeeld dat deel van de haven en de stad te laten zien", legt Van Raalten uit. "Dat is wat Sail ook bijzonder maakt, de omgeving is in de basis hetzelfde, maar elke keer met een andere uitstraling."