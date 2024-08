Hartjesdag op de Zeedijk: "Dit feest heeft alles"

Als sinds de Middeleeuwen wordt er elke derde maandag van augustus gefeest op de Zeedijk. Het verkleden was ook toen al een belangrijk onderdeel. Voor verkleedkleren was destijds geen geld en dus deden de mannen een rok aan en de vrouwen tekenden een snor. Die traditie is vandaag de dag nog volop te zien op het buurtfeest.

"Ik kom helemaal uit Breda. Was wel even wennen in de trein maar hier op de Zeedijk viel alles op z'n plek", vertelt een deelnemer met een pruik op en waaier in de hand. "Fantastisch om hier zo rond te lopen en ik kan niet wachten op onze act voor de jury." Een belangrijk onderdeel van het buurtfeest is de Hartjesparade waarbij deelnemers verkleed langs vijf cafés moeten waar de jury hun act en outfit beoordeeld.

De parade loopt onder begeleiding van een brassband via de Zeedijk naar de Nieuwmarkt en terug. Vanavond is de prijsuitreiking in café Het Mandje.