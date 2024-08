Dieven in Zuid hebben het gemunt op dure autospiegels: "Ze wippen hem er zo uit"

Naast fietsen, fatbikes en scooters lijken criminelen hun pijlen nu ook op autospiegels te hebben gericht. In het Museumkwartier, rondom de Van Eeghenstraat, zijn al flink wat buitenspiegels gestolen. Een duur grapje voor autobezitters: "Blijf met je handen van onze spullen af!"

AT5

Het is een opmerkelijk beeld: in en rondom de Van Eeghenstraat in Zuid staan regelmatig auto's waarvan de buitenspiegels ontbreken. Veel omwonenden zijn getroffen door de autospiegeldiefstal. "Mijn vrouw d'r auto twee keer, mijn auto één keer, en in de buurtapp hoor je het constant", vertelt een gedupeerde buurtbewoner.

Quote "Mijn vrouw d'r auto twee keer, mijn auto één keer en in de buurtapp hoor je het constant" Bewoner Van Eeghenstraat

Door middel van speciale beschermzakken proberen autobezitters zich te wapenen tegen de autospiegeldieven. In de buurt zie je dan ook veel geparkeerde auto's met ingepakte buitenspiegels. Of deze kappen diefstal daadwerkelijk voorkomen, is nog maar de vraag. Op camerabeelden is te zien hoe een dief de kap eraf trekt en de spiegel alsnog meeneemt.

AT5

Wat er met de spiegels gebeurt of wat het oplevert, is de bewoners een raadsel. Het zorgt voor de autobezitters voor een hoop gedoe. Het is niet toegestaan om zonder buitenspiegels de weg op te gaan, dus het is zaak om de spiegel snel te laten repareren. En dat is een duur grapje. Gedupeerde buurtbewoners laten weten meer dan duizend euro kwijt te zijn voor een paar nieuwe spiegels en montage. Politie niet bekend met verhalen De politie zegt tegen AT5 dat ze nog niet eerder van dit probleem hebben gehoord, maar volgens bewoners zijn er al meermaals melding van gedaan. "De politie doet helemaal niets, die geven er gewoon geen prioriteit aan", zegt een buurtbewoner. "Soms reageren ze helemaal niet." Hij hoopt dat agenten 'een actievere rol' gaan spelen. "De totale afwezigheid nu is echt schrijnend."