Opnieuw hond in te hete auto achtergelaten

De auto stond in de volle zon geparkeerd. "Met een buitentemperatuur van 24 graden kan het na 30 minuten in het voertuig al 43 graden zijn", waarschuwt de politie. "Met een buitentemperatuur van 24 graden kan het na 30 minuten in het voertuig al 43 graden zijn."

De hond is door agenten meegenomen. De politie laat weten dat mensen die zien dat een dier in levensgevaar is altijd 112 mogen bellen. Dat geldt dus ook in het geval van een hond in een te hete auto.

Twee weken geleden overleed er een hond na te zijn achtergelaten in een snikhete auto. Een andere hond die in dezelfde auto zat overleefde het wel. De eigenaren werden door de politie aangehouden wegens dierenmishandeling.