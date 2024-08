Gemeente sluit ook beschoten visboer Waterlandplein

De viszaak is deze maand twee keer beschoten. De eerste beschieting vond maandagochtend 12 augustus rond 8.00 uur plaats. In de nacht van zaterdag op zondag, net na middernacht, werd er weer op de viszaak geschoten .

"Binnen één week is de openbare orde bij dit pand twee keer ernstig verstoord", schrijft de gemeente in het sluitingsbevel. "Beschietingen zijn zeer ernstige openbare ordeverstoringen. Het risico op herhaling wordt als groot ingeschat en de gevaarzetting is groot. Er is een periode van rust rondom het pand nodig voor herstel van de openbare orde."

Sluiting van het pand zou 'evenwichtig' zijn. "Er is grote schade toegebracht aan het pand door de beschietingen. Direct boven het pand zijn woningen gelegen waardoor de levens van omwonenden ernstig in gevaar zijn gebracht. De gevoelens van onveiligheid onder bewoners zijn groot."

Eetcafé

Het naastgelegen eetcafé werd ook twee keer beschoten. De gemeente en politie hielden er in eerste instantie rekening mee dat de schutter zich vergist had door ook een keer op de viszaak te schieten, maar dit weekend werd dat pand dus opnieuw beschoten.

Op het Waterlandplein geldt al cameratoezicht. De viszaak moet in principe zes maanden dicht blijven, maar de gemeente kan daar nog vanaf wijken. Ook kan de eigenaar een verzoek doen om de sluiting op te heffen, dat verzoek heeft meer kans van slagen als hij met maatregelen komt om nieuwe beschietingen te voorkomen.