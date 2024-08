Shell ziet geen brood meer in Lelystad Airport en vertrekt

RPO

Olieconcern Shell stopt met de levering van vliegtuigbrandstoffen op Lelystad Airport, omdat het te weinig op het vliegveld kan verdienen. Dat bevestigt een woordvoerder van Shell aan Omroep Flevoland.

Het contract is begin augustus opgezegd. "De reden is dat Lelystad Airport niet de commerciële luchthaven is geworden waar destijds vanuit werd gegaan. Er is simpelweg weinig activiteit", aldus een woordvoerder namens Shell Aviation.

Op de vraag of het bedrijf zich ook terugtrekt van andere kleine luchthavens, luidt het antwoord: nee. "Dit geldt inderdaad specifiek voor Lelystad Airport."

Shell heeft gebruikers van de luchthaven vorige week per mail ingelicht dat de levering per 15 september wordt gestaakt. Omdat Lelystad Airport vanaf 2 september twee weken dicht is voor onderhoud, stopt Shell feitelijk dus al begin september.

Groot verkeer

Hoewel Lelystad Airport met vorig jaar ruim 75.000 vliegbewegingen de drukste Nederlandse luchthaven voor de kleine luchtvaart is, had Shell gehoopt op de opening voor groot commercieel vliegverkeer. Dit was gepland in 2018, maar door opeenvolgende kabinetten steeds uitgesteld vanwege verzet in de Tweede Kamer.

De Kamer nam in januari een motie aan van de Partij voor de Dieren, die het kabinet opriep om af te zien van opening. Vooral uit Gelderland en Overijssel is er verzet tegen Lelystad Airport.

Het nieuwe kabinet moet de knoop doorhakken of Lelystad alsnog open gaat voor met name vakantievluchten. De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener (PVV), bracht afgelopen donderdag een kennismakingsbezoek aan de luchthaven.