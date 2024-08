Minder boekwinkels in de straat, meer handelaren online

RPO

Het aantal Flevolandse ondernemers dat online boeken en tijdschriften verkoopt is de afgelopen tien jaar verdubbeld naar zestig. Tegelijk zijn er in de winkelstraten juist boekwinkels verdwenen. De daling is het grootst bij winkels met kantoorartikelen.

Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel en KVB Boekwerk, een kennisplatform voor de boekensector.

Eerder dit jaar meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in Nederland meer boekenwinkels zijn bijgekomen. De cijfers van de KvK en KVB Boekwerk bevestigen dat er landelijk sinds 2022 even sprake is geweest van een stijging van 621 naar 682 boekwinkels.

Boekenspeciaalzaken

Flevoland telde in juli veertien boekenspeciaalzaken, drie meer dan de elf van vorig jaar en 2022. Tegelijk zijn er winkels gesloten, zoals de Bruna en AKO in Almere en Lelystad, Voster Boekverkopers in Dronten en Marsman in Emmeloord. In 2014 waren er nog zestien boekwinkels in onze provincie, een jaar eerder zelfs nog achttien.

De daling is het sterkst onder winkels met kantoorartikelen. Landelijk daalde het aantal van 1.531 in 2014 tot 965 begin juli. In Flevoland was er in deze periode een afname van 22 tot dertien winkels.

Als reden voor de daling noemt KVB Boekwerk dat kantoorboekhandels vaak in handen zijn van zelfstandige, kleine ondernemers, van wie een aantal vanwege de leeftijd stopt en geen opvolger heeft.

Online

In tien jaar tijd is het aantal verkopers van boeken, tijdschriften, cd's en dvd's via internet gestegen van 694 in 2014 tot 1.948 in juli. In Flevoland verdubbelde het van dertig tot zestig online handelaren.

De grootste stijging vond plaats van 2021 op 2022, toen waarschijnlijk als nasleep van de coronacrisis er in een jaar tijd vijftien verkopers bijkwamen.