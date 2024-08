Nieuwe locatie afvalbakken volgens bewoners Bijlmerplein geen oplossing voor de rattenplaag

Op het Bijlmerplein in Zuidoost hebben bewoners al jaren last van ratten. De oorzaak zou liggen bij oude afvalcontainers die vaak open staan. De gemeente komt nu met een plan om de bakken daar weg te halen en op de Bijlmerdreef, even verderop, ondergrondse containers te plaatsen. Maar daar zijn niet alle bewoners blij mee.

Op het plein staan afvalcontainers die vaak open staan en waar ratten gemakkelijk in klimmen. Op deze plek zijn ondergrondse containers niet mogelijk omdat er geen vuilniswagens kunnen komen. "Deze woningen komen uit de jaren 80 en die bakken staan er ook al sindsdien, het is tijd dat er een nieuwe oplossing voor komt", zegt een bewoner. De gemeente is het daarmee eens en wil de bakken dus verplaatsen.

Maar voor sommige bewoners is dat geen oplossing. "Het is voor ons dan vijf, misschien wel zes minuten lopen naar die nieuwe ondergrondse containers", zegt bewoner Helen Gilain, lid van de bewonerscommissie. Die commissie heeft bezwaar gemaakt tegen de nieuwe plannen van de gemeente. "Als dit de oplossing is hebben we liever dat ze niks doen en de containers hier laten staan. De nieuwe locatie is zo ver dat ik denk dat mensen hun afval gewoon hier achterlaten en het probleem alleen maar groter wordt."

Brandbrief

Een teamleider van de GGD schreef vorige week een brandbrief vanwege de rattenplaag. Hij schreef dat het bestrijden van ratten geen zin heeft, als niet ook de bron van het probleem wordt aangepakt. Er werd zelfs gedreigd om helemaal met de bestrijding is stoppen op het plein. Volgens de Dierplaagbeheersing wordt het probleem veroorzaakt doordat de betonnen bakken waar afvalcontainers in horen, geregeld leegstaan. Ook zouden de containers die er wél staan niet altijd worden schoongemaakt.