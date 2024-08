Poolse journalist over Jagiellonia Bialystok - Ajax: "Voor ons grootste wedstrijd in clubhistorie"

Jagiellonia Białystok heeft tot nu toe weinig successen geboekt in Europa. De Poolse club nam sinds 2010/11 regelmatig deel aan de voorrondes van de Europa League, maar slaagde er nooit in om het hoofdtoernooi te bereiken. Maar nu kan het zomaar dus gaan gebeuren. Alhoewel, dan moeten ze dus gaan winnen van Ajax.

Kulakowski volgt de Poolse club al jaren op de voet en is vrij duidelijk over de kansen van de Poolse kampioen vanavond. "We hebben verloren in de Champions League kwalificatie tegen een middelmatig FK Bodø/Glimt. Dus, hoe kunnen we dan winnen van Ajax", vraagt Kulakowski zich af vanuit z'n radiostudio. Ondanks dat Ajax zichzelf ook nog aan het uitvinden is onder de nieuwe trainer Farioli, ziet Kulakowski geen reden dat de Amsterdammers het echt moeilijk gaan krijgen. "Ik kan het gewoon niet geloven", aldus de Poolse commentator. ""

Mooiste wedstrijd ooit voor Jagiellonia Białystok

"Voor onze club is dit de grootste wedstrijd in de historie", vertelt hij glunderend. "Tegen zo’n sterk team als Ajax, dat hadden we vijf of tien jaargeleden niet durven dromen". Stel, in een scenario dat Jagiellonia Bialystok wint van Ajax dan zal er een enorm volksfeest lostbarsten in Bialystok. "Ik denk dat iedereen de volgende dag vrij krijgt in de stad", lacht Kulakowski.