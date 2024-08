'Maniak' die met drie gestolen auto's spoor van vernieling achterliet, hoeft niet terug de cel in

De 34-jarige Amsterdammer die met drie gestolen auto's tijdens een achtervolging vanuit België naar Amsterdam afgelopen oktober een spoor van vernieling achterliet, hoeft niet terug de cel in. Vanwege zijn persoonlijke omstandigheden kiest de rechtbank ervoor om de tegen hem geëiste onvoorwaardelijke celstraf om te zetten in een taakstraf. Ook krijgt hij een rijontzegging van een jaar.

Er was een politiehelikopter voor nodig om de Amsterdammer vorig jaar oktober tot stoppen te dwingen en het staat voorop dat hij zich 'als een maniak op de weg' gedroeg, aldus de rechtbank in het vonnis. Agenten zaten die 2 oktober 2023 al vanuit België achter hem aan. Nadat hij met een derde gestolen auto in de Ariana Nozemanstraat in Nieuw-West niet verder kon vanwege een lekke band, ging hij er te voet vandoor.

De dollemansrit begon toen hij in België een BMW stal, omdat hij deze naar eigen zeggen wilde verkopen. Nadat hij door de Belgische politie werd achtervolgd, ging hij met hoge snelheid de grens over naar Nederland. Met snelheden van rond de 200 kilometer per uur veroorzaakte hij vervolgens meerdere ongelukken.

Drie carjackings

Toen hij op de A2 tegen een vangrail botste en de airbags opengingen, trok hij een bestuurder van een Honda uit zijn auto, sloeg hem op zijn hoofd en ging hij er met die auto vandoor. Eenmaal in Amsterdam reed de man de Honda kapot. Hij bedreigde vervolgens de bestuurder van een Mercedes met een mes, riep: "Broer, geef me de sleutels!", waarna hij met die auto door Amsterdam verder ging. Met die auto reed hij onder meer tegen een gesloten slagboom van de Zeilbrug en veroorzaakte hij een ongeluk.

Agenten zagen hoe hij half uit het geopende bestuurdersraam van de Mercedes hing, terwijl hij stekende bewegingen maakte met een mes in zijn linkerhand. Volgens de politie straalde de man 'totale waanzin' uit. Nadat hij de Mercedes crashte in Nieuw-West, ging hij er te voet vandoor. Uiteindelijk meldde hij zich een dag later bij de politie.