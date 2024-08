Amsterdammer (25) ramt meerdere auto's bij achtervolging na drugsdeal

De politie heeft afgelopen donderdag een 25-jarige Amsterdammer na een korte achtervolging aangehouden in de IJtunnel. Aanleiding was een vermoedelijke drugsdeal die door agenten werd gezien.

Toen de agenten de drugsdeal zagen, besloten zij de dealer en de koper van de drugs aan te spreken. De vermoedelijke verkoper van de drugs sloeg daarbij op de vlucht. Tijdens de achtervolging die volgde, ramde de man meerdere voertuigen.

Uiteindelijk stopte de man in de IJtunnel, waarna hij kon worden aangehouden. In het voertuig troffen agenten 'een grote hoeveelheid verdovende middelen' aan. "Klaar om verhandeld te worden", aldus de politie. Ook de koper van de drugs werd aangehouden.

De politie vermoedde dat er in de woning van de Amsterdammer meer drugs zouden zijn. Bij een doorzoeking van zijn woning werd een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en wordt onderzocht.

De 25-jarige man wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen, het veroorzaken van gevaar op de weg en verboden wapenbezit. De man zit nog zeker twee weken vast. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd.