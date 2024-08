Ajax bevestigt komst van Italiaanse verdediger Rugani

Een transfer van de 30-jarige verdediger zat er al een tijdje aan te komen, zeker toen Rugani eergisteren werd gespot in Amsterdam. Zo was hij toeschouwer tijdens de wedstrijd van Jong Ajax tegen MVV.

"Met Daniele Rugani halen wij een speler binnen die jarenlange ervaring heeft in een van de grootse Europese competities", zegt technisch directeur Alex Kroes. "Het is een intelligente, lange verdediger die sterk in de duels is. Zijn komst betekent een ervaringsimpuls voor onze selectie en relatief jonge achterhoede. Op deze manier komt de ploeg beter in balans."