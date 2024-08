Raad van State: gemeente moet boetes voor vakantieverhuur opnieuw onder de loep nemen

De uitspraak volgt op een zaak die werd aangespannen door een vrouw die haar woning meermaals aan toeristen had verhuurd. De vrouw had de woning aan vijf verschillende personen verhuurd, terwijl dat er maximaal vier hadden mogen zijn.

Megaboete

Het leverde de verhuurder in 2021 een boete van 11.600 euro op. Die boete stond niet in verhouding met de ernst van de overtreding, oordeelde de rechtbank eerder al. Het bedrag werd vervolgens verlaagd naar 8.700 euro. Omdat de verhuurder ook dat verlaagde bedrag te hoog vond, ging ze in hoger beroep.

De Raad van State vindt dat de gemeente te weinig onderscheid maakt tussen kleine en grote overtredingen. "Het gevolg hiervan is dat burgers die soms onbewust of per ongeluk of slechts een enkele maal een regel overtreden, steeds direct geconfronteerd worden met een hoge boete, die hen in ernstige financiële problemen kan brengen, terwijl de ernst en omvang van de overtreding die hoge boete niet steeds rechtvaardigt."

2.300 euro

De Raad van State dwingt de gemeente nu om het beleid rondom de aanpak van vakantieverhuur opnieuw onder de loep te nemen. Tot die tijd is de boetetabel (waarbij de hoogte van de boetes bepaald wordt) 'onverbindend' verklaard. Dat betekent in de praktijk dat er geen standaard boete aan een overtreding gekoppeld wordt.

Boetes mag de gemeente nog altijd uitdelen, maar die moeten volgens de rechtbank wel evenredig zijn. De vrouw die de zaak aanspande moet nog altijd en boete van 2.300 euro betalen.

De boetes voor vakantieverhuur zijn de laatste jaren al omlaag gegaan. Tot 2022 betaalde je nog 8700 euro als je voor het eerst in overtreding ging. Eind 2022 werden die boetes verlaagd naar 3000 euro.

Aanpak

Amsterdam hanteert sinds een aantal jaar strenge regels voor de verhuur van particuliere woningen aan toeristen. Een woning mag maximaal dertig dagen per jaar verhuurd worden. Ook mag er aan maximaal vier huurders per jaar verhuurd worden.