ITA stopt samenwerking met Ivo van Hove definitief na vernietigend rapport over angstcultuur

Ivo van Hove is niet langer verbonden aan de ITA en ook de Raad van Toezicht van de toneelgroep treedt per direct terug. Dat gebeurt naar aanleiding van uitkomsten van een onderzoeksrappor t, waaruit onder meer geconcludeerd werd dat er jarenlang sprake was van een angstcultuur bij de ITA.

Van Hove was van 2001 tot 2023 artistiek leider van de ITA, die tot 2019 nog Toneelgroep Amsterdam heette. Hij regisseerde er zeer succesvolle theaterproducties, maar uit het onderzoeksrapport dat in juli verscheen, bleek dat daar ook een schaduwkant aan zat.

In het rapport was bijvoorbeeld te lezen dat de cultuur onder leiding van Van Hove niet veilig en inclusief genoeg is geweest. In totaal had een derde van de medewerkers te maken met grensoverschrijdend gedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om intimidatie, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gevolgen

In eerste instantie leken die uitkomsten weinig gevolgen te hebben. Vorige week meldde NRC dat medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt, niet geschorst of ontslagen zouden worden.

Nu verandert er dus alsnog iets. Zo heeft de Raad van Toezicht uit zichzelf besloten om terug te treden. Ook de samenwerking met Van Hove, die nog als gastregisseur en adviseur verbonden was aan de ITA, zit erop. "De waardering voor de artistieke bijdragen van Ivo van Hove staat overeind, maar de noodzaak bestaat om de samenwerking met hem te beëindigen."