De Oosterbeerbrug drie weken dicht voor auto's: "Slechte staat van de brug brengt risico's met zich mee"

De Oosterbeerbrug wordt opgeknapt, omdat de brug in slechte staat is. Daarom is de brug van 23 augustus t/m 13 september afgesloten voor autoverkeer. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Samira Ouaissa over de werkzaamheden.

AT5

"We voeren groot onderhoud uit om de brug weer in goede staat de brengen", zo vertelt Ouaissa. "De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat de slechte staat van de brug risico's met zich meebrengt voor de gebruikers van de brug." Ouiassa vervolgt: "Om overlast voor de buurt te beperken gaan we te werk in verschillende fases. Eerst gaan we het asfalt vernieuwen en het beton herstellen. Daarna zullen we het metselwerk en de brugleuningen opknappen."

Slijtage aan de Oosterbeerbrug - AT5

Impact op de buurt De voorbijgangers die we spreken hebben verschillende meningen over het onderhoud aan de brug. Zo vertelt een buurtbewoner: "Gezien de drukte hier zal het best een impact hebben op de buurt." Een andere voorbijganger is iets positiever gestemd: "Het is altijd vervelend, maar onderhoud moet gewoon door kunnen gaan. Zonder onderhoud stort de brug in."

Quote "Het is altijd vervelend, maar onderhoud moet gewoon door kunnen gaan" Voorbijganger

Omleidingsroute De brug is gesloten voor autoverkeer vanaf 23 augustus t/m 13 september. Automobilisten kunnen onderstaande omleidingsroute volgen, die ter plekke aangegeven staat met verkeersborden. Voor fietsers en voetgangers is de brug wel bereikbaar. Fietsen die geparkeerd worden op de Oosterbeerbrug worden verwijderd door handhaving en naar het fietsdepot gebracht.

Gemeente Amsterdam