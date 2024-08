Advertentie Stad nl Bouw grote club Halvemaansteeg na 10 jaar procederen begonnen: "Volgend jaar café al open"

De bouw van de nieuwe culturele club van ondernemer Michiel Kleiss is na ongeveer tien jaar juridische strijd begonnen. Het pand aan de Halvemaansteeg 4-6 staat al langer dan twintig jaar leeg. Ondanks dat er nog een hoger beroep loopt tegen een verleende vergunning, wil Kleiss niet langer wachten. "Het is belangrijk dat het er nu echt komt."

Een café, een kleine zaal en een grote zaal. Samen moet het de nieuwe culturele club INC worden. "Dat staat voor Institute for Night Culture", legt Kleiss uit. Ooit was hij mede-eigenaar van de RoXY, maar zo betrokken als hij daarbij was, wil hij uiteindelijk niet meer zijn bij INC. "Het is straks aan de jonge mensen om het over te nemen en te programmeren."

Artist impression Halvemaansteeg 4-6 - XML Architecture Research Urbanism

Toch heeft hij bijna tien jaar lang een juridische strijd gevoerd om te kunnen beginnen met de bouw. "Ik vind het belangrijk dat het er nu echt komt." Volgens Kleiss is nachtcultuur essentieel voor een stad. "Maar zeker voor Amsterdam. We hebben een roemrucht nachtverleden en zijn zogenaamd de stad van de vrijheid." Hij vindt daarnaast dat vernieuwing in de nachtcultuur belangrijk is. "Vernieuwing is er eigenlijk niet meer, of nauwelijks. Er zijn natuurlijk wel hele leuke collega's die mooie dingen doen, maar het is heel moeilijk. Dat komt doordat het beleid is geweest om al die nachtcultuur naar de randen van de stad te verplaatsen, waar ze in een tijdelijk gebouw komen."

Artist impression club INC XML Architecture Research Urbanism

Artist impression club INC XML Architecture Research Urbanism Volgende

Om naar het bouwterrein te komen, moet er een pand aan de Amstel worden gesloopt. Dat gaat de komende drie weken gebeuren. Een risico is het wel, weet de ondernemer, er loopt namelijk nog steeds een hoger beroep van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad tegen de verleende vergunning voor deze sloop. Het kan dus zijn dat de vergunning nog wordt ingetrokken, maar Kleiss acht de kans klein. "We houden ons netjes aan de regels en hebben alleen goede intenties. Het pand wordt nu gesloopt, maar we gaan deze weer helemaal historisch terugbouwen, dus over een paar jaar zie je er niets meer van." Daarnaast moet het volgens Kleiss ook nu gebeuren, omdat het pand hersteld moet worden. Het staat ook al langer dan twintig jaar leeg. Eind 2027 Op de belangrijke vraag wanneer er gedanst kan worden, antwoordt Kleiss: "Eind 2027 moet het helemaal af zijn, maar eind volgend jaar moet het café al klaar zijn. Dan gaan we al een beetje beginnen met programmeren, en misschien ook wel dansen."