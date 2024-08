Nog een overval op een taxichauffeur, dit keer zelfs taxi gestolen

Vorige week maandag vond er ook al een overval op een taxichauffeur plaats. Die chauffeur werd door de overvallers in zijn eigen kofferbak gestopt. De politie kan nog niet zeggen of er sprake is van één bende die het op taxichauffeurs heeft voorzien.

"Ik heb overal aangebeld", zegt hij. "Een bewoner deed ook niet open, maar had een videodeurbel. Hij zag dat mijn shirt gescheurd was en zei, ik bel de politie."

De drie overvallers vluchtten daarna in de taxi weg. In de taxi lagen nog de portemonnee en de telefoon van de chauffeur, die daardoor niet meer de politie kon bellen. Hij belde rond 2.30 uur bij de woningen in de straat aan, maar niemand deed open.

"De politie kijkt uiteraard of er mogelijk sprake is van een verband tussen de twee incidenten"

"Het is natuurlijk opmerkelijk te noemen dat er binnen relatief kort tijdsbestek twee incidenten achter elkaar zijn geweest waarbij een taxichauffeur op een heftige wijze wordt overvallen", zegt een politiewoordvoerder. "De politie heeft deze zaken dan ook in onderzoek en kijkt uiteraard of er mogelijk sprake is van een verband tussen de twee incidenten."

Het slachtoffer heeft goede hoop dat de politie de daders ook vindt. Hij wil, zodra hij zijn taxi van de politie heeft teruggekregen, snel weer aan het werk. "Na de overval voelde ik me niet veilig", zegt hij. "Maar de politie kwam snel in actie. Nu voel ik me beter. Ik voelde me eerst verdrietig. Maar nu voel ik me beter."