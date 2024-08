Advertentie Stad nl Introductieweek VU begonnen: "Ik kom vooral voor de feestjes"

De gemiddelde leeftijd in de stad is deze week waarschijnlijk met een paar jaar gedaald, want de introductieweek van de VU is begonnen. En dat betekent: hordes verse studenten.

Van Amstelveen tot Italië en van Sliedrecht tot Papoea-Nieuw-Guinea: de nieuwe VU-studenten komen overal vandaan. De moeilijke studiekeuze is inmiddels achter de rug, maar over iets anders moeten ze nog wel beslissen: bij welke studentenverenging meld ik me aan? Vandaag probeerden de verenigingen zich van hun beste kant te laten zien tijdens de informatiemarkt op de VU-campus. Daarbij ligt de nadruk steeds vaker op internationale studenten. Meer aansluiting Kai Stouthart van debatvereniging ASDV Bonaparte: "Zes jaar geleden hebben we onze vereniging opengesteld voor internationale studenten. Toen zijn we al vrij snel overgestapt van Nederlands naar Engels als voertaal. Dat betekent dat we Engels spreken tijdens de debatten, maar ook tijdens sociale activiteiten. Inmiddels hebben we meer internationale dan Nederlandse studenten."

AT5

Ook bij A.S.V. Gay, de vereniging voor LHBTQ+-studenten, zien ze een toename van internationale studenten. "Vroeger hadden we vooral Nederlandse leden, maar nu bieden we alles in twee talen aan", vertelt Niek Wolfs. "We hebben nu zo'n dertig procent meer internationale leden. Je merkt dat er meer aansluiting ontstaat voor de internationale studenten, dat is heel gezellig." Daarnaast ligt de focus op het creëren van een veilige omgeving. Bij ASDV Bonaparte doen ze dat bijvoorbeeld door het instellen van een zogenaamde 'equity manager', die in de gaten moet houden dat iedereen zich binnen de vereniging veilig voelt. De introductieperiode van de VU duurt nog de hele week. Volgende week is de introductieweek van de UvA.