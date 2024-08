HvA-gebouw waar stenen gevelplaat naar beneden viel vanaf maandag weer open

Het Jakoba Mulderhuis aan de Wibautstraat en het Rhijnspoorplein, gaat vanaf maandag weer open. De onderwijslocatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) was sinds 12 juli dicht nadat er een stenen gevelplaat naar beneden was gekomen. Aanvankelijk zou het gebouw op 2 september weer opengaan, maar dat wordt dus een week eerder.

Op 10 juli raakte de natuurstenen gevelplaat los en viel naar beneden. Het stuk steen van een meter bij zestig centimeter belandde op de stoep. Daar liep op dat moment gelukkig niemand. Het pand werd direct ontruimd en de omgeving werd afgezet. Twee dagen later besloot de HvA om de locatie te sluiten. Reden daarvoor was dat het onderzoek naar de oorzaak van het incident langer duurde dan verwacht.

Dat onderzoek is nog altijd niet afgerond. Ook is nog niet bekend welke definitieve oplossingen er nodig zijn, meldt de HvA. Om het pand toch veilig te kunnen gebruiken zijn er nu overkappingen geplaatst op het plein voor het gebouw en boven alle ingangen.

Nooduitgangen en zeecontainers

Verder zijn er nooduitgangen en zeecontainers neergezet voor een overdekte doorgang naar een veilige zone. Ook is een deel van het atrium in het gebouw afgezet en zijn er op kritische punten van de gevel verstevigingen aangebracht. Onder meer de studenten van de faculteit Techniek hebben vanaf maandag hun introductieweek in het gebouw.

Het fietspad aan de Mauritskade, aan de zijkant van het in 2022 opgeleverde pand, blijft voorlopig afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Swammerdamstraat. Ook blijft de uitvoegstrook op de Mauritskade voorlopig ingekort.

Eerder dit jaar al was het Wibauthuis, ook een locatie van de HvA aan de Wibautstraat, een dag gesloten omdat er loszittende onderdelen aan de gevel waren aangetroffen.