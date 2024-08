Radio-dj die onder schot werd gearresteerd in Antwerpen in shock: "Voelde me erg bedreigd"

Radio-dj Serginio Piqué en zijn vrienden werden afgelopen vrijdag in Antwerpen klemgereden door een zwaarbewapende eenheid van de Vlaamse politie. Ze werden onder schot aangehouden nadat zij dezelfde route reden die prinses Amalia ook reed. Piqué vertelt aan AT5 in shock te zijn geweest tijdens het moment.

"Het stoplicht stond op rood en wij stonden in een rij met auto's. Op het moment dat ie op groen sprong kwam er een ruimte tussen onze auto en de auto voor ons. Daartussen schoot opeens een auto van de speciale eenheden en zij sprongen met maskers en getrokken wapens de auto uit." De mannen werden door de politie uit de auto gedwongen . Op een video is te zien dat een van de mannen naar de agenten moet lopen terwijl hij onder schot wordt gehouden. Hij moet vervolgens op z'n knieën gaan zitten. "Voeten gekruist, handen op uw hoofd", is te horen.

"Wij hadden een planning om richting Antwerpen te gaan, daarvoor hadden we een auto gehuurd en geparkeerd op het Singel", aldus Piqué. Volgens de radio-dj verliep de reis naar de Vlaamse stad voorspoedig en was het gezellig, maar ging het mis op de Frankrijklei in de Antwerpse binnenstad.

Piqué begrijpt helemaal dat de Belgische autoriteiten na zo'n melding moeten ingrijpen, maar zet wel z'n vraagtekens bij de manier waarop. "Waarom moest het zo radicaal? Met een stopteken langs de weg hadden we dit allemaal kunnen voorkomen." Het was voor de Amsterdammer dan ook een hele shock. "Ik voelde me heel erg bedreigd. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met de politie en heb nog nooit een wapen op mij gericht gehad. Als dat als een donderslag bij heldere hemel gebeurt, dan lijkt het net alsof je in een film zit."

De Belgische eenheden hadden van de Nederlandse veiligheidsdienst te horen gekregen dat de auto waar Piqué in reed exact dezelfde route reed als een auto waar prinses Amalia inzat. Toen duidelijk werd dat het om een misverstand ging, werden de Amsterdammers weer vrijgelaten. Dat was zo'n uur later na het incident.

Piqué voelde zich vernederd door het incident. "Het voelde allemaal dubbel daarna. Het was aan de ene kant fijn dat het voorbij was, maar tegelijkertijd weet je ook dat je onrecht is aangedaan. Mijn imago is beschadigd, ik ben op klaarlichte dag in een drukke stad op onze knieën gezet. Er worden beelden gemaakt door omstanders die waarschijnlijk nooit meer verdwijnen. Ik vind het heel kwalijk dat het zo ver heeft moeten komen."

Zijn advocaat Vito Shukrula snapt ook dat het wellicht verdacht over kon komen dat de jongens dezelfde route als de prinses reden en dat zij moet worden beveiligd. "Dat is helaas de realiteit in dit land, maar dat neemt niet weg dat onschuldige burgers ook rechten hebben." De advocaat benadrukt dat het hen vooral gaat op de manier waarop de aanhouding was gegaan. "Dat was voor ons echt buiten proportioneel."

Excuses

Piqué en Shukrula wilden excuses van het Koninklijk Huis voor de aanhouding en dat hebben zij in het begin van de avond ook gekregen. "We hebben de excuses gekregen van het Koninklijk Huis in een persoonlijk gesprek, daar zijn wij heel blij mee", reageert Shukrula later. "Ze hebben gezegd dat ze het incident erkennen, dat mijn cliënt slachtoffer is geweest en dat ze zijn angst goed kunnen begrijpen."

De excuses en de erkenning van het Koninklijk Huis is voor Piqué genoeg reden om geen verdere vervolgstappen te zetten. "Wij waarderen en accepteren deze excuses."