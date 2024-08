Ajax rekent na snelle achterstand af met Jagiellonia in heenwedstrijd

In Bialystok was er nog geen plek in de basis voor nieuwe aanwinst Danniele Rugani, die wel spelgerechtigd was. Francesco Farioli begon ook zonder Steven Bergwijn en Brian Brobbey, maar koos onder anderen voor Mika Godts en Chuba Akpom.

Snelle goals

De Amsterdammers keken snel tegen een achterstand aan. In de vijfde minuut kregen de Polen een corner die snel werd genomen, waardoor de Amsterdammers er niet klaar voor stonden. Nadat een eerste inzet werd gepareerd door Remko Pasveer, kon de rebound erin worden gekopt. Toch stond de gelijke stand weer snel op het scorebord. In de 9e minuut wist Akpom een bal goed in de korte hoek te schieten.

Na de gelijkmaker waren de Amsterdammers veel op de helft van de Polen te vinden. Met hoge druk en combinaties probeerde Ajax kansen te creëren. Vooral Steven Berghuis, die ook de assist op Akpon gaf, gaf lekkere ballen en Godts probeerden met een actie er steeds langs te komen. De kansen kwamen er ook, maar vonden veelal niet de doelman.

Toch kon de voorsprong voor Ajax niet uitblijven. Godts kon de bal bij de tweede paal makkelijk inkoppen na een voorzet van Devyne Rensch. Na bijna een halfuur gespeeld te hebben stonden de Amsterdammers weer voor. Dat was ook de ruststand, 2-1 voor Ajax