Gemeente heeft geen idee wie fietstegels onder Rijksmuseum verwijderde en plaatst ze terug

De fietstegels (tegels met het symbool van een fiets erop) die moeten aangeven dat een deel van de ruimte onder het museum een fietspad is, bleken deze maand ineens verdwenen te zijn. In plaats daarvan staat er aan beide kanten van de passage die moeten aangeven dat het om een voetgangerszone gaat.

Tot groot ongenoegen van de Fietsersbond, die stelt dat het verkeer onder het Rijksmuseum ineens een stuk onveiliger is geworden. "Het is helemaal niet duidelijk. Met name ook omdat daar aan het begin voetgangersborden staan met daaronder 'fietsers toegestaan'. Geen enkele toerist die dat begrijpt. Dus je ziet soms groepjes op dat middengedeelte lopen."

Melding

De gemeente liet eerder in een reactie weten dat de tegels werden weggehaald nadat er een melding was binnengekomen over een verkeersonveilige situatie. Het is onduidelijk wie bij de gemeente vervolgens besloot om de fietstegels weg te laten halen.

Ook is het onduidelijk wie er melding heeft gemaakt. De gemeentewoordvoerder mag daar niets over zeggen. Volgens De Telegraaf trok het Rijksmuseum zelf meerdere keren aan de bel bij de gemeente. In Het Parool ontkent het museum er melding van te hebben gemaakt.