Dronken vrouw zonder rijbewijs rijdt met deelscooter voetganger aan: 180 uur taakstraf

Een 23-jarige vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een halfjaar, omdat zij in beschonken toestand met een scooter een voetganger aanreed in de Leidsestraat. Het slachtoffer liep daarbij een schedelbasisfractuur op.

De vrouw stapte in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 december, na een avondje wijn en cocktails drinken bij vrienden, op een Felyx-scooter. Ze besloot daarbij om met de scooter door het voetgangersgebied in de Leidsestraat te rijden, waar het die nacht druk was met uitgaanspubliek.

Terwijl ze nog maar net was opgestapt, reed ze vervolgens ter hoogte van de kruising met de Lange Leidsedwarsstraat een voetganger aan. Hij liep een schedelbasisfractuur en een gebroken knie op. De man lag tien dagen in het ziekenhuis en moest daarna verder revalideren met fysiotherapie. Door het ongeval moest hij stoppen met werken en kon hij kort na het ongeval niet lopen.

Geen geldig rijbewijs

Uit camerabeelden bleek dat de vrouw met een vrijwel constante snelheid van 25 kilometer per uur tussen de voetgangers doorreed. Bovendien bleek uit een ademtest dat ze, met een hoeveelheid van 620 ugl, te veel had gedronken. Ook beschikte de vrouw, die al vijf jaar in Amsterdam woont, alleen over een Amerikaans rijbewijs. Dat rijbewijs is echter niet geldig, omdat ze hier al voor langere tijd woont.

De vrouw zei tegen de rechter dat ze niet wist dat de Leidsestraat een voetgangersgebied is. Ook betuigde ze spijt en gaf ze toe dat het "niet slim" was om met drank op te gaan rijden. Daarnaast heeft ze de schade van het slachtoffer vergoed, aldus haar advocaat.

180 uur taakstraf

Omdat niet is komen vast te staan of het slachtoffer blijvend letsel heeft overgehouden aan het ongeval en hij uiteindelijk ook niet hoefde te worden geopereerd, kan volgens de rechter niet worden bewezen dat er sprake is van zwaar lichamelijk letsel. De vrouw wordt daarom veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een halfjaar.

Ook moet ze een geldboete van 150 euro betalen voor het rijden zonder geldig rijbewijs.