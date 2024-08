Overval met vuurwapen in winkel op Kinkerstraat

Een elektronicawinkel aan de Kinkerstraat is vanochtend overvallen door een man met een vuurwapen. Volgens de politie bedreigde hij daarmee zowel de klanten als het winkelpersoneel. De verdachte is nog voortvluchtig.

De politie kreeg vanochtend rond 10.30 uur een melding binnen van de overval. Toen agenten ter plaatse kwamen was de man al gevlucht. Hij zou toen hij de deur uit liep rechtsaf de Tollenstraat in gerend zijn. Niemand raakte niemand gewond bij het incident.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de verdachte heeft buitgemaakt, maar wat er precies is meegenomen is niet bekend. De elektronicawinkel is de afgelopen jaren vaker doelwit van een overval geweest.