Kale & Kokkie over de transferperiode: "Staat een interessante week voor de deur"

Om Louis van Gaal losjes te citeren: waren wij nou zo goed, of waren die Polen zo slecht? Hoe dan ook denderde Ajax na een valse start met 4-1 over Jagiellonia Bialystok heen. De trainer zag nog wel een paar verbeterpuntjes, en Kale & Kokkie zijn het erover eens: Farioli is lekker bezig. En wie weet komen er na verdediger Rugani nog meer verrassingen voor de selectie uit de hoge hoed. "Er staat nog een interessante transferweek voor de deur."