Buitenbaden opnieuw langer open na succes van vorig jaar

Het is niet de eerste keer dat de gemeente de buitenbaden langer openhoudt, vorig jaar werd dat ook al gedaan. Dat bleek destijds een groot succes. Volgens de gemeente kwamen er veel enthousiaste reacties en waren de bezoekersaantallen ook nog halverwege september erg hoog.

"Al om al werd het duidelijk dat er behoefte is aan een langer buitenbadseizoen", aldus de gemeente. Een andere reden dat de buitenbaden langer openblijven is dat het in september gemiddeld gezien steeds vaker warmer en droger is.