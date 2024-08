Bijna-botsingen in fietstegelloze passage bij Rijksmuseum: "Snap nu dat je hier mag fietsen"

Na tien jaar waren ze sinds juni ineens weg. De tegels met een fietssymbooltje erop in de Rijksmuseumpassage. De gemeente had ze verwijderd, maar vandaag werd bekend dat dat een misverstand was en dat ze toch weer terugkomen.

"Fijn, goed zo", reageren twee Amsterdamse voorbijgangers op het nieuws. Of de fietstegels echt veel effect hebben is lastig te zeggen. Vandaag zijn er weliswaar veel bijna-botsingen tussen fietsers en voetgangers in de passage, maar wie er wel vaker komt, weet dat dat ook geregeld gebeurde toen de tegels er nog wel lagen. "Ik denk wel dat de tegels helpen ", zegt een van de voorbijgangers. "Dan kun je als fietser in elk geval op zo'n tegeltje wijzen."