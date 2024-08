Drie gewonden bij steekpartij in flatgebouw in Zuidoost

Bij een steekpartij in de flat Kikkenstein in Zuidoost zijn drie mannen gewond geraakt. De slachtoffers zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk ging er een vechtpartij aan vooraf.

De politie kreeg rond 21.15 uur de melding binnen van het incident. Agenten die ter plaatse kwamen troffen de drie gewonde mannen aan in het flatgebouw. Zij zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en zoekt in de omgeving.

Wat er precies in de flat heeft afgespeeld is voor de politie nog niet duidelijk, mogelijk ging er een vechtpartij aan vooraf. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord worden gevraagd om zich te melden.