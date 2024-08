Elke avond weer fietsers voor een dichte deur bij stalling IJzijde CS: "Dit is echt kut"

Dat de fietsenstalling aan de IJboulevard elke dag om middernacht sluit, blijkt voor veel Amsterdammers nog vaak een verrassing. In tegenstelling tot de stalling op het Stationsplein is deze namelijk niet 24 uur per dag open. Dit leidt tot frustratie bij fietsparkeerders die hier niet van op de hoogte zijn en midden in de nacht voor een gesloten deur staan.

De fietsenstalling bij de IJboulevard is doordeweeks van 07.00 tot 00.00 uur geopend, op zaterdag van 08.00 tot 00.00 uur en op zondag pas vanaf 09.00 tot middernacht. Dit terwijl omliggende stallingen, Stationsplein en IJ-zijde West, de hele nacht open zijn óf rekening houden met de laatste trein.

Bezoekers vinden dat vooral dat het bord bij de ingang voor verwarring zorgt. Zoals een mevrouw die we spreken voor de dichte deur: "Het bord is verwarrend, want er staat 24/7." Het bord probeert duidelijk te maken dat fietsers de eerste 24 uur geen geld hoeven te betalen, maar het lijkt of de stalling 24 uur per dag geopend is.