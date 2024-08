Onderhandelingen over huurverhoging leiden tot vast huurcontract voor bewoner in Zuid

Een huurder van een woning in Zuid mag daar ondanks haar in eerste instantie tijdelijke huurcontract permanent blijven wonen. Dat heeft de kantonrechter deze maand geoordeeld.

De huurbaas was naar de rechter gestapt om de vrouw uit zijn woning te krijgen. Hij verhuurde de woning sinds 1 februari 2023 aan haar voor de periode van één jaar. De huurprijs bedroeg op het laatst 1657 euro per maand.

In december 2023 gaf de huurbaas aan de huur met 100 euro te willen verhogen als de vrouw wel langer in de woning wilde blijven. De huurder wilde inderdaad blijven, maar ging in eerste instantie niet met de huurverhoging akkoord. Later deed ze dat toch. De huurbaas stuurde een nieuw jaarcontract, maar de huurder schreef op 21 januari: "Ik hoef geen nieuw huurcontract te ondertekenen, het oude huurcontract is nog steeds van toepassing." Daar reageerde de verhuurder niet meer op.

Zonder recht

De verhuurder stapte wel naar de rechter omdat hij de vrouw uit zijn woning wilde hebben. Hij gaf aan dat het om een huurovereenkomst van één jaar ging en dat hij op tijd, namelijk in december, had aangegeven dat ze weg moest. De bewoner zou daarom 'zonder recht of titel' in de woning verblijven.

Volgens de kantonrechter ging het in eerste instantie inderdaad om een contract voor de periode van twaalf maanden. Ook heeft de verhuurder inderdaad in december aangegeven dat het contract zou stoppen. Maar daarna volgden er dus meer berichten waarin werd onderhandeld over de huurprijs.