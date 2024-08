Overtreders drone-verbod gesnapt met hulp van 'dronedetectiesysteem'

Agenten hebben deze week meerdere gebruikers van een drone op de bon geslingerd. Het vliegen met een drone is namelijk in bijna de hele stad verboden.

Op Instagram waarschuwt de politie eigenaren van drones. "Onze hoofdstad bevindt zich in het gecontroleerde luchtruim van Schiphol en daarom gelden er strenge regels."

Droneteam

Volgens de politie wordt er regelmatig gecontroleerd of iedereen zich aan het verbod houdt. Woensdagmiddag vond er ook zo'n controle plaats door het zogeheten Droneteam van de politie.

"Amsterdam beschikt over een dronedetectiesysteem dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week drones waarneemt", schrijft de politie. "Zodra de controller/afstandsbediening van de drone wordt aangezet, is zichtbaar via het dronedetectiesysteem waar deze zich bevindt. Daarnaast wordt de hoogte, snelheid en de duur van de vlucht waargenomen."

Motoragent

Woensdag werd er bijvoorbeeld een drone boven Zuid gezien. Een motoragent heeft de piloot vervolgens gevonden. Daarnaast hebben agenten die dag nog meer dronepiloten betrapt.

Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van de uitgedeelde boetes. De bedragen kunnen volgens de politie oplopen tot honderden euro's.