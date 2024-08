Vluchtheuvel op Odebrug om zebrapad minder gevaarlijk te maken

De gemeente is van plan om half september een vluchtheuvel aan te leggen op het fietspad van de Odebrug in het centrum. Die vluchtheuvel wordt in het midden van het zebrapad geplaatst.

AT5

Door de vluchtheuvel kunnen voetgangers volgens de gemeente 'per rijrichting oversteken'. Met andere woorden: als ze naar links hebben gekeken en veilig kunnen oversteken, kunnen ze daarna in het midden wachten tot er geen fietsers van rechts meer komen of totdat die fietsers hen (zoals het hoort) voorrang hebben gegeven.

Quote "Het is niet gelukt om het materiaal (natuursteen) op tijd te leveren" Woordvoerder gemeente

De vluchtheuvel had er eigenlijk al moeten liggen, want de gemeente schreef op de eigen site dat de werkzaamheden zouden plaatsvinden tijdens werkzaamheden aan de Oostertoegang van Prorail begin deze maand. "Maar het is niet gelukt om het materiaal (natuursteen) op tijd te leveren", laat een woordvoerder van de gemeente aan AT5 weten. Over een paar weken moet het dus alsnog gebeuren. De gemeente wil alleen 's nachts aan de vluchtheuvel werken om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Het is de bedoeling om in een paar nachten klaar te zijn. Volgens de gemeente zal de vluchtheuvel 'de verkeersveiligheid op het zebrapad verbeteren'. Tientallen fietsers tegelijk Het zebrapad op het Oosterdokseiland staat bekend als gevaarlijk. Voetgangers krijgen er vaak geen voorrang en tijdens de ochtend- en avondspits rijden er blij vlagen tientallen fietsers tegelijk. Het leidde tot verschillende botsingen en er werden soms zelfs klappen uitgedeeld. In maart gingen een voetganger en fietser elkaar voor de camera van AT5 te lijf op het zebrapad :