Partij voor de Dieren verbaasd over inzetten bladblazers tegen zwerfafval

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het gebruik van bladblazers door vuilnismannen. Als het aan de partij ligt, worden er alleen nog maar bezems voor het weghalen van afval op straat gebruikt.

Raadsleden Anke Baker en Judith Krom wijzen erop dat de bladblazers onder meer op de Dappermarkt in Oost ingezet worden. "Met een kabaal van jewelste blazen de apparaten patatzakjes en plastic verpakkingen de weg op zodat een vuilniswagen ze vervolgens kan opslurpen."

De twee politici omschrijven de apparaten als 'omstreden benzinemachines'. Hun partij trok in 2020 al aan de bel, omdat er in de herfst bladeren mee weggeblazen worden. "Dat deze milieuvervuilende herrieschoppers nu ook hartje zomer uit de kast worden getrokken om zwerfafval te verplaatsen verbaast ondergetekenden", schrijven ze.

Bakker en Krom willen weten hoe het gebruik van de bladblazers past bij het principe 'duurzaam, tenzij' van de gemeente. Ze vragen ook hoe vaak en hoe lang de apparaten ingezet worden,

Accu's

Het gebruik van de bladblazers stoort ook sommige binnenstadbewoners. Een van hen vroeg vorig jaar de gemeente op X waarom er geen elektrische blazers worden gebruikt. De gemeente antwoordde toen dat dit vaak niet praktisch is, omdat accu's na ongeveer een uur op zijn en dat er daarom vijf of zes accu's per dag nodig zouden zijn.

De bladblazers werden deze zomer ook ingezet om het zwerfafval na de Canal Parade op te ruimen. Overigens worden bezems op dit moment ook al vaak, hoogstwaarschijnlijk veel vaker dan bladblazers, ingezet tegen afval op straat.