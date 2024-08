Man zwaargewond bij steekpartij op Rozengracht, verdachte aangehouden

Een 34-jarige man is vanmiddag zwaargewond geraakt nadat hij was neergestoken op de Rozengracht. De politie kon in de buurt een verdachte aanhouden, een eveneens 34-jarige man. De straat is gedeeltelijk afgezet voor onderzoek.

Het incident gebeurde rond 15.00 uur bij de kruising tussen de Rozengracht en de Prinsengracht. Het slachtoffer is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 34-jarige verdachte is volgens de politie een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een mes werd ook aangetroffen en is in beslag genomen voor het onderzoek.

De politie doet nog onderzoek in de straat en vraagt getuigen die iets hebben gezien om zich te melden. Voor getuigen die geschrokken zijn van het incident is er slachtofferhulp beschikbaar.