Extinction Rebellion blokkeert voor vierde keer deze maand cruiseschip

De burgemeester van de gemeente Velsen had de activisten verboden om te demonstreren op de sluisdeuren, er mocht alleen aan de zijkanten worden gedemonstreerd. "Het demonstreren kan ernstige hinder voor het vaarverkeer opleveren. Blokkade van dit vitale proces heeft gevolgen in het Noordzeekanaalgebied, voor het landelijke scheepvaartverkeer en zelfs binnen andere delen van Europa."

Het is de vierde keer dat de demonstranten de sluis, en daarmee de toegang naar Amsterdam, blokkeren. Op 10 augustus blokkeerde XR in de nacht een schip, de duizenden vakantiegangers moesten toen met bussen naar de stad worden gebracht.

Een dag later werd opnieuw de sluis geblokkeerd. Bij de eerste demonstratie greep de politie niet in, maar deed dat bij de tweede actie wel. Het zeecruiseschip kon dankzij ingrijpen van de politie 's avonds alsnog verder varen naar de stad, al had het wel uren vertraging opgelopen. Op 18 augustus deed XR het voor de derde keer, toen greep de politie opnieuw in.