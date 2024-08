Aantal bomen omgewaaid door stormachtige wind, auto geraakt in Amsterdamse Bos

De harde wind gisteren heeft op sommige plekken in en rond de stad gisteravond voor problemen gezorgd. Zo waaide er in het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld een boom op een stilstaande auto.

Ook waaide er bij de Johan Cruijff Arena een boom om. Daardoor is een deel van het hek om een parkeerterrein kapot. Op dat parkeerterrein stonden touringcarbussen van het personeel van de Amerikaanse singer-songwriter Noah Kahan, die later op de avond een optreden gaf in de Ziggo Dome.

De brandweer moest tussen 17.30 uur en 19.00 uur een keer of drie uitrukken wegens stormschade, onder meer op het Kantershof en de Lontarpalmstraat in Zuidoost. "Het was vrij kort, maar er waren wel wat schades", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen AT5. "Vooral de wind was een probleem."

Op X verspreidde hij daarom een oproep om alleen bij acuut gevaar 112 te bellen. Overigens komt de brandweer niet voor elke omgevallen boom, vaak lost de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf dat op.

In de stad gold gisteravond code geel. In het oosten van het land ging het om code oranje.

Zo zag het er gisteren rond 17.45 uur uit op het Stationsplein: