Disney-cruiseschip laat Amsterdam links liggen na blokkades Extinction Rebellion

Op het 340 meter lange schip is plek voor maar liefst 4000 passagiers. Het schip zou op 6 september vroeg in de ochtend aankomen en om 18.00 uur weer vertrekken, maar de rederij laat op X weten dat dat nu van de baan is. Het schip, dat in een week tijd verschillende Europese steden aandoet, gaat nu een dag eerder dan gepland naar Zeebrugge.

Niet opgepakt

De klimaatactivisten hebben nu al vier keer de sluis geblokkeerd. De eerste keer vertrokken de activisten uit zichzelf nadat ze doorhadden dat het schip niet meer door de sluis zou varen en dat de passagiers met bussen verder moesten. Daarna greep de politie twee keer in, maar dat gebeurde pas na vele uren. Ook werden de activisten niet opgepakt.

Gisteren was de gemeente Velsen iets daadkrachtiger: inmiddels is door de burgemeester namelijk besloten dat er op de sluisdeuren niet meer gedemonstreerd mag worden. Toch duurde het toen alsnog drie uur voordat de sluis open kon: een paar activisten ketenen of plakken zich steeds vast en gespecialiseerde politiemensen hebben veel tijd nodig om bij de sluis te komen en de demonstranten los te maken.