Man gewond bij steekpartij op het Damrak, politie deelt signalement van verdachte

Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op het Damrak. Volgens de politie werd het slachtoffer op straat gestoken.

De hulpdiensten werden rond 16.30 uur gealarmeerd over het incident. Het slachtoffer raakte gewond, maar hoe ernstig is onbekend. Hij was nog aanspreekbaar, aldus een politiewoordvoerder.

Via Burgernet wordt gevraagd om naar de verdachte uit te kijken. Het gaat om een man met licht getinte huidskleur en lang zwart naar achter gekamd haar.

Wie hem ziet, wordt opgeroepen het alarmnummer te bellen en hem niet zelf te benaderen.