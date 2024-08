Werkzaamheden station Zuid lopen uit: metro's rijden komende dagen nog minder vaak

Tegen de verwachting in gaan maandag niet alle metrosporen bij station Zuid in gebruik. Door vertraging bij de werkzaamheden bij het station, rijden metro 50 en 51 de komende dagen daarom nog met een aangepaste dienstregeling.

Vanwege de werkzaamheden rijden de metrolijnen 50 en 51 sinds begin juli in beide richtingen minder vaak. Bovendien moeten reizigers tussen station Amstelveenseweg en Rai een extra keer overstappen. De bedoeling was dat vanaf maandag de metro's weer hun normale dienstregeling zouden rijden, maar dat wordt naar verwachting twee dagen later, op woensdag.

De voorbije weken werd gewerkt aan de verplaatsing van het meest noordelijke metrospoor en -perron bij het station. Door dat spoor te verplaatsen en te verhogen, wordt er ruimte gemaakt voor bredere perrons en een hogere stationshal. De sloop en aanpassing van de viaducten over de Parnassusweg en Beethovenstraat zijn goed verlopen, maar de terugbouw van het spoor heeft vertraging opgelopen.

De hinder geldt alleen voor metrolijnen 50 en 51. De Noord/Zuidlijn (lijn 52) rijdt wel de normale dienstregeling.