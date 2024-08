Politie staakt tijdens Klassieker, KNVB 'betreurt actie enorm'

Tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in Rotterdam komend weekend zal er geen politie ingezet worden. De politie staakt al een week rondom voetbalwedstrijden in de eredivisie voor een verbeterd vroegpensioen. De KNVB reageert teleurgesteld.

De wedstrijden tegen Feyenoord zijn veel meer beladen. Vanwege ongeregeldheden rondom supporters zijn er sinds 2009 geen uitsupporters meer welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Ook met die maatregel liep het de afgelopen jaren een aantal keer uit de hand. Zo zochten Ajax-supporters vorig seizoen nog de confrontatie met de ME , nadat ze even daarvoor vuurwerk op het veld hadden gegooid.

Vorige week was er rondom de uitwedstrijd tegen NAC ook geen politie-inzet . De wedstrijd ging ondanks de politiestaking wel door. Burgemeester Paul Depla van Breda gaf toen al aan dat dat alleen kon omdat wedstrijden tussen NAC en Ajax normaal gesproken goed verlopen. "Anders had ik de wedstrijd moeten verbieden", zei hij tegen de NOS.

Wel zegt de KNVB teleurgesteld te zijn over het besluit van de politiebond: "Wij zouden het echter enorm betreuren als - helaas niet voor het eerst - het voetbal hiervoor wordt gebruikt en, zeker in het geval van de Klassieker, niet alleen de betrokken clubs, maar miljoenen mensen er door worden geraakt die nu al enorm uitkijken naar deze wedstrijd."

Of dit betekent dat de wedstrijd verplaatst moet worden, is nog onduidelijk. "Wij hebben nog niet vernomen dat de wedstrijd zondag definitief niet kan doorgaan", zegt de KNVB tegenover RTV Rijnmond.

Ook in Rotterdam kunnen Klassiekers ontsporen. Sinds Davy Klaassen twee seizoenen geleden een aansteker tegen zijn hoofd gegooid kreeg, hangen er rond elke wedstrijd tegen Ajax netten tussen het veld en de tribunes. Dat zal komend weekend ook het geval zijn. De wedstrijd werd aan het begin ook al onderbroken omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd.

Spelersbus

Ook rondom andere wedstrijden in De Kuip was het - met name buiten het stadion - onrustig. Die onrust concentreert zich bijna altijd rondom de aankomst van de spelersbus van Ajax, die vaak opgewacht wordt door Feyenoordsupporters. In december 2021 verzamelden zich honderden supporters bij de Kuip. De supporters gooiden toen met zwaar vuurwerk naar de spelersbus van Ajax en naar de politie. Een van de fans gooide een baksteen door de voorruit van een politiebusje.

In 2023 werden de spelers van Ajax in een 'anonieme' bus naar De Kuip gebracht. Tijdens de vorige editie in Rotterdam werd er een lege bus vooruit gestuurd om de Feyenoordsupporters op het verkeerde been te zetten. Een herkenbare Ajax-bus kon vervolgens zonder noemenswaardige problemen bij het stadion aankomen.

Een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat weten dat er op dit moment geen beslissing is genomen over het al dan niet door laten gaan van de wedstrijd. Later op de dag moet daarover meer duidelijk worden.