Gedeelte Stadhouderskade vanaf volgende week maandenlang afgesloten voor verkeer

Het gedeelte van de Stadhouderskade tussen de Ferdinand Bolstraat en de Hobbemakade is vanaf volgende week maandag deels afgesloten voor het verkeer. De gemeente gaat aan de straat werken en de werkzaamheden duren, in fases, tot eind mei volgend jaar.

AT5

Het gedeelte op de Stadhouderskade moet er de komende maanden heel anders uit gaan zien. Zo moet er een vrijliggend fietspad komen en een zogenoemde 'wandelboulevard', waar eerst de parkeerplaatsen waren. In totaal verdwijnen er 41 plekken. De toegang tot de parkeerplaatsen is in het tweede kwartaal van dit jaar stopgezet, maar vanaf maandag begint de eerste echte fase van het project. Omleidingen De 'wandelboulevard' en het fietspad worden vanaf dat moment aangelegd, dat duurt tot en met 19 december. Vanwege de werkzaamheden is de rijbaan aan de grachtzijde afgesloten. Automobilisten die richting het Rijksmuseum rijden kunnen nog wel de Stadhouderskade gebruiken, maar rijden dan een stukje 'tegen de richting'. Weggebruikers die vanaf het Rijksmuseum in de richting van de Torontobrug willen moeten behoorlijk omrijden. De omleidingsroute van de gemeente loopt via de Hobbemakade, Diepenbrockstraat, Rooseveltlaan, Vrijheidslaan en de Amsteldijk. Dat is ruim vijf kilometer om. Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat er voor de route is gekozen omdat die wegen de verwachte verkeerstroom aan kunnen, de Ceintuurbaan kan dat bijvoorbeeld niet. Of automobilisten dat aangegeven route ook daadwerkelijk gaan rijden moet vanaf maandag blijken.

Omleiding auto's Stadhouderskade Gemeente Amsterdam

Omleiding fietsers Stadhouderskade Gemeente Amsterdam Volgende

Ook fietsers kunnen er tijdens de werkzaamheden niet langs. Omdat het fietspad aan de grachtzijde onder handen wordt genomen heeft de gemeente besloten om het fietspad aan de gevelzijde ook af te sluiten, zodat fietsers daar niet tegen het verkeer ingaan. Via de Weteringschans en het Weteringcircuit moet er worden omgefietst. Boten die aan de kade liggen moeten worden verplaatst voor 1 september, anders worden deze weggesleept. Vanaf maandag geldt er ook een aanmeerverbod. Eind mei Wanneer de eerste fase is afgerond, begint op 6 januari de tweede fase van het project. Dan wordt het andere fietspad vrijliggend gemaakt, worden er nieuwe leidingen gelegd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Tot eind april is dan de rijbaan aan de gevelzijde afgesloten en geldt de eerder geadviseerde route nu in omgekeerde richting. In mei, tijdens het asfalteren, is het de bedoeling dat allebei de rijbanen zijn afgesloten, of de fietsers er dan wel doorheen mogen is nog niet duidelijk.

Zo moet de nieuwe wandelboulevard eruit komen te zien - Gemeente Amsterdam

Files tijdens eerdere werkzaamheden Het afgelopen jaar heeft de gemeente al vaker aan de lange weg gewerkt. Tijdens de knip op de Weesperstraat was het gedeelte vanaf de Eerste van der Helststraat tot aan de kruising met het Oosteinde voor twee maanden dicht. De gemeente had aangeraden om via de Ceintuurbaan te rijden, maar in alle kleine straten rondom de werkzaamheden stond het meerdere keren volledig vast. In maart van dit jaar was dat gedeelte van de Stadhouderskade opnieuw afgesloten. Toen waarschuwde de gemeente opnieuw voor files in de buurt.